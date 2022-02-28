Iğdır'da piyasaya sahte banknot sürdükleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Iğdır'da piyasaya sahte banknot sürdükleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı

28.02.2022 15:18
Iğdır'da piyasaya sahte banknot sürdükleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Iğdır'da piyasaya sahte banknot sürdükleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da piyasaya sahte banknot sürdükleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahtecilik ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Iğdır'a gelen 2 araçta arama yapıldı.

Aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 198 adet sahte 100 liralık banknot ile 12 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İki zanlı da gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Doğubeyazıt, Iğdır, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'da piyasaya sahte banknot sürdükleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da piyasaya sahte banknot sürdükleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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