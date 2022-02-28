Iğdır'da piyasaya sahte banknot sürdükleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Iğdır'da piyasaya sahte banknot sürdükleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahtecilik ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Iğdır'a gelen 2 araçta arama yapıldı.
Aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 198 adet sahte 100 liralık banknot ile 12 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İki zanlı da gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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