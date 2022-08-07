Iğdır'da dron destekli trafik denetimi - Son Dakika
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Iğdır'da dron destekli trafik denetimi

07.08.2022 13:20
Iğdır'da dron destekli trafik denetimi

Iğdır'da polis ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Iğdır'da polis ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik akışının yoğun olduğu ve trafik kazalarının yaşanabileceği bölgelerde dron destekli denetim gerçekleştirildi. Kontrollerde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler dron ile tespit edildi. Araçları kontrol eden ekipler, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmama ve seyir halinde cep telefonuyla konuşma, hatalı sollama, ters şeritten gitme gibi trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uyguladı. Ekiplerin kent genelinde trafik kazalarının meydana gelmemesi için dron destekli kontrollerine devam edeceği öğrenildi. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

Iğdır Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da dron destekli trafik denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da dron destekli trafik denetimi - Son Dakika
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