Iğdır'da 3 kişi hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
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Iğdır'da 3 kişi hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı

27.08.2022 18:12
Iğdır'da 3 kişi hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı

Iğdır'da polis ekiplerince yakalanan 3 kişi, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

Iğdır'da polis ekiplerince yakalanan 3 kişi, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, kentte yaşanan 3 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda, kurumdan hırsızlık suçundan aranan E.A, otodan hırsızlık suçundan aranan İ.Ş. ve evden hırsızlık suçundan aranan B.Ü. yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da 3 kişi hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Iğdır'da 3 kişi hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
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