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Iğdır'da polis sokak sokak dolaşarak vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıyor
7 saat önce
Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları dolaşarak vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor.
Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları dolaşarak vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor.
Kovid-19 salgınına karşı tedbirlerin alındığı ve sosyal mesafelendirme önlemlerinin uygulandığı Iğdır'da, sosyal alanlar boş kaldı.
Bazı sokaklardaki park ve bahçelerde bulunan vatandaşlar, polislerce uyarılıp koronavirüs hakkında bilgilendiriliyor.
Virüsün yayılmasının önüne geçmek adına kentteki tüm cadde ve sokakları gezen polisler, sokaktaki vatandaşların evlerine dönmelerini sağlıyor.
Polis araçlarıyla da kent meydanı ve yolları gezen ekipler, vatandaşları gerekli olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:44 Kaynak: AA
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