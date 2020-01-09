Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Rehber Öğretmeniz Her Yerdeyiz" projesi kapsamında 50 okulda seminer gerçekleşti.



Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi önderliğinde Iğdır RAM koordinesinde "Rehber Öğretmeniz Her Yerdeyiz" projesi kapsamında 50 okulda veli semineri gerçekleştirildi. 90 rehber öğretmen, 50 rehber öğretmeni olmayan okulla eşleştirildi. Veliler ile başlayan seminer, öğrenci etkinliği ve rehberlik panosunun okula asılmasıyla son buldu.



Projenin ikinci ayağı öğrenci etkinliği Şubat, üçüncü yağı olan öğretmen etkinliği ise Nisan ayında gerçekleşeceği açıklandı. - IĞDIR