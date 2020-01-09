Iğdır'da "Rehber Öğretmeniz Her Yerdeyiz" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'da 'Rehber Öğretmeniz Her Yerdeyiz' projesi - Son Dakika

Iğdır'da "Rehber Öğretmeniz Her Yerdeyiz" projesi

6 saat önce

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Rehber Öğretmeniz Her Yerdeyiz" projesi kapsamında 50 okulda seminer gerçekleşti.

Iğdır'da

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Rehber Öğretmeniz Her Yerdeyiz" projesi kapsamında 50 okulda seminer gerçekleşti.


Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi önderliğinde Iğdır RAM koordinesinde "Rehber Öğretmeniz Her Yerdeyiz" projesi kapsamında 50 okulda veli semineri gerçekleştirildi. 90 rehber öğretmen, 50 rehber öğretmeni olmayan okulla eşleştirildi. Veliler ile başlayan seminer, öğrenci etkinliği ve rehberlik panosunun okula asılmasıyla son buldu.


Projenin ikinci ayağı öğrenci etkinliği Şubat, üçüncü yağı olan öğretmen etkinliği ise Nisan ayında gerçekleşeceği açıklandı. - IĞDIR

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:16 Kaynak: İHA
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