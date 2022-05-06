Iğdır'da sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika
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Iğdır'da sağanak yağış etkili oluyor

06.05.2022 16:43

Iğdır'da sağanak yağış etkili oluyorIĞDIR Iğdır'da birkaç gündür etkili olan sağanak yağışlar devam ediyor.

Iğdır'da sağanak yağış etkili oluyor

IĞDIR Iğdır'da birkaç gündür etkili olan sağanak yağışlar devam ediyor.

Meteoroloji'den yapılan uyarılar sonrası Iğdır'da sağanak yağışlar devam ediyor. Öğleden sonra etkisini artıran yağışlar kentin farklı yerlerinde su birikintisi oluşturdu. Dışarıda olan vatandaşlar yağış sonrası şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalananlar da yağmurdan korunmak için bina altlarına sığındı. Meteoroloji'den yapılan uyarıda bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyretmesi beklenmektedir.

Iğdır'da sağanak yağış etkili oluyor
Iğdır'da sağanak yağış etkili oluyor
Iğdır'da sağanak yağış etkili oluyor
Iğdır'da sağanak yağış etkili oluyor

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Meteoroloji, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Iğdır'da sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika


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