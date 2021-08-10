Üye Girişi
Iğdır'da sağlık çalışanlarının aşı mesaisi aralıksız sürüyor - Son Dakika

Iğdır'da sağlık çalışanlarının aşı mesaisi aralıksız sürüyor

10.08.2021 07:48

Iğdır'da sağlık çalışanlarının aşı mesaisi aralıksız sürüyor Iğdır'da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yapılan aşılama çalışmaları, birçok noktada kurulan aşı standında yüzlerce sağlık personelinin katılımıyla yoğun bir şekilde yapılıyor.

Iğdır'da sağlık çalışanlarının aşı mesaisi aralıksız sürüyor

IĞDIR - Iğdır'da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yapılan aşılama çalışmaları, birçok noktada kurulan aşı standında yüzlerce sağlık personelinin katılımıyla yoğun bir şekilde yapılıyor.

Yeniden artışın yaşandığı korona virüs salgını sonrası Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kent genelinde resmen aşılama seferberliği ilan edildi. Iğdır Devlet Hastanesi'nde yapılan aşılama çalışmalarının yanı sıra kentin farklı noktalarına kurulan aşı stantları sayesinde korona virüs aşısını olmak isteyen veya henüz olamayan vatandaşlar sadece kimlik numaralarıyla belirlenen noktalarda kolayca aşı olabiliyor. Iğdır genelinde kurulan 49 farklı noktada yaklaşık 200 sağlık personeli görev alırken vatandaşlar ise belirlenen noktalarda aşı olmak için kuyruğa giriyor. Kimi vatandaşlar bu noktalarda ikinci veya üçüncü doz aşısını olurlarken ilk kez aşı olan vatandaşlar ise henüz aşı olmayan vatandaşları aşı olmaya davet ediyor.

'Iğdır genelinde tam bir aşı seferberliği ilan edilmiş durumda'

Kent genelinde yürütülen aşı çalışmaları hakkında İHA'ya açıklamalarda bulunan Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Mücahit Alpaslan, "Şu ana kadar Devlet Hastanemizde, Aile Sağlığı Merkezlerimizde, stantlarımızla ve gezici ekiplerimizle aşı çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle stantlarımız ve gezici ekiplerimizde 15 ekip çıkarmaktayız kent merkezimizde. Köylerimizde ekiplerimiz bulunmakta olup ev ev gezip aşı çalışmalarını yapmaktalar. Merkezi noktalarda Belediye Meydanı, Söğütlü Kahvehanesi, Nuh Nebi Camii ve Vali Yolu gibi en merkezi noktalarda aşı çalışmalarını yapan stantlarımız bulunmaktadır. Aşılamaya son zamanlarda vatandaşlarımızın daha yoğun bir ilgi gösterdiğini görüyoruz. İlk başlarda da ilgi yoğundu ancak son zamanlarda bu ilgi giderek artmaya başladı. Özellikle stantlarımızda görevli ekiplerimiz de aşı çalışmalarını uygulamakta. Ayrıca gece 12'ye kadar hem hastanemizde hem de Vali Yolu üzerinde bulunan aşı standımızda aşı uygulaması devam etmekte. O noktalara da vatandaşlarımız aşı olmak için gelmekte. Tüm personellerimiz aşı uygulaması için sahada görev yapıyor. Ekiplerimiz sürekli olarak bu çalışmalarını sabah 08: 00'den gece 00: 00'a kadar uygulamakta. 49 farklı noktada 200'e yakın personelimizle Iğdır genelinde tam bir aşı seferberliği ilan edilmiş durumda. Ekiplerimizle köy köy, mahalle mahalle her yere ulaşarak herkesiaşı olmaya davet etmekteyiz." dedi.

'Vatandaşlık görevimi yapıp gelip aşı oldum'

İlk başlarda aşı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı için aşı olmaktan kaçındığını belirten Adem Absay, daha sonra kurulan aşı stantlarına gelerek ilk doz aşısını yaptırdığını söyledi. Konuşmasında aşının insan sağlığı açısından zararının değil yararının olduğuna vurgu yapan Absay, "İlk başlarda aşı hakkında bir bilgim yoktu. Bugün ilk doz aşımı oldum. Baktım halkımızın hemen hemen hepsi aşısını yapıyor. Ben de bir vatandaş olarak vatandaşlık görevimi yapıp gelip aşı oldum. Güzel yarınlar için güzel günler için aşı olmamız lazım. Sağlık çalışanları da bu noktada seferber olmuş durumdalar. Bundan dolayı sağlık çalışanlarının hepsine de teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel yarınlarımız olur. Hastalıksız günler geçiririz. Ülkemizin geleceği, çoluk çocuğumuzun yarınları ve ekonomimizin gelişmesi için herkes bir an önce aşısını olsun. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım. Daha güzel ve sağlıklı günlere kavuşalım. Bence herkes aşısını olsun. Aşıda sıkıntı yok faydası var zararı yok insanlara." ifadelerini kullandı.

'Aşı hiçbir şekilde bir sorun yaratmıyor, sağlığımız için aşı olalım'

Kurulan aşı standına gelerek burada ikinci doz aşısını yaptıran vatandaşlardan Peri Altığlı ise aşı hakkında şu şekilde konuştu:

"Ben ikinci doz aşımı oldum. Birinci ve ikinci doz aşım sorunsuz bir şekilde geçti. Burada bizimle ilgilenen sağlık ekiplerine teşekkür ediyorum. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Aşıyı yanlış algılayanlara buradan sesleniyorum: Aşı hiçbir şekilde bir sorun yaratmıyor, sağlığımız için aşı olalım."

Iğdır'da sağlık çalışanlarının aşı mesaisi aralıksız sürüyor
Iğdır'da sağlık çalışanlarının aşı mesaisi aralıksız sürüyor
Iğdır'da sağlık çalışanlarının aşı mesaisi aralıksız sürüyor
Iğdır'da sağlık çalışanlarının aşı mesaisi aralıksız sürüyor

İl Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, COVIRAN Bereket, Iğdır, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Iğdır'da sağlık çalışanlarının aşı mesaisi aralıksız sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hakkında soruşturma başlatılan Afgan göçmeni Sunatullah Saadat: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım 08:00 Hakkında soruşturma başlatılan Afgan göçmeni Sunatullah Saadat: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım Çarşı'dan Abdullah Avcı'ya yaylım ateşi: Servet avcısına afiyet olsun 00:56 Çarşı'dan Abdullah Avcı'ya yaylım ateşi: Servet avcısına afiyet olsun Ailelerine korku dolu saatler yaşatan 3 küçük kız, Kore'ye gitmek için evden kaçmış 00:20 Ailelerine korku dolu saatler yaşatan 3 küçük kız, Kore'ye gitmek için evden kaçmış
Cumhurbaşkanlığı adaylığında İmamoğlu ve Yavaş'ın önünü kesen Kılıçdaroğlu son ankette hayal kırıklığına uğradı 23:27 Cumhurbaşkanlığı adaylığında İmamoğlu ve Yavaş'ın önünü kesen Kılıçdaroğlu son ankette hayal kırıklığına uğradı Caner Erkin, Çaykur Rizespor'da! 2 yıllık sözleşmeye imza atacak 23:12 Caner Erkin, Çaykur Rizespor'da! 2 yıllık sözleşmeye imza atacak Fenerbahçe'ye yenilen Giresunspor'da Joey Pelupessy: Belki de Türkiye'nin en iyi takımı olan Galatasaray ile karşılaşacağız 22:36 Fenerbahçe'ye yenilen Giresunspor'da Joey Pelupessy: Belki de Türkiye'nin en iyi takımı olan Galatasaray ile karşılaşacağız
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 21:24 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı Şarkıcı Güllü karakolluk oldu! 47 bin TL'lik borcunu ödemediği mal sahibine yumruklar savurdu 17:43 Şarkıcı Güllü karakolluk oldu! 47 bin TL'lik borcunu ödemediği mal sahibine yumruklar savurdu

Son Dakika Haberleri
08:12 267 yangın kontrol altına alındı, 2 şehirde alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
17:47 Cani koca yapacaklarını önceden söylemiş! Kayınbiraderine "Kardeşine zarar vereceğim" mesajı attı, eşini öldürüp intihar etti
17:45 Sarı-lacivertliler, kripto para projesinden 175 milyon TL hasılat elde edildiğini KAP'a bildirdi
17:43 Altının kilogramı 480 bin liraya düştü
17:42 Şarkıcı Güllü karakolluk oldu! 47 bin TL'lik borcunu ödemediği mal sahibine yumruklar savurdu
17:40 Beşiktaş taraftarının sabırsızlıkla beklediği Alex Teixeira, sonunda İstanbul'a geldi
17:38 Volkan Demirel şaşırttı! Yeni sezonda beIN Sports ekranlarında yorumculuk yapacak
17:09 "Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü" iddiasına CHP'den cevap: Milletin asıl gündemini çalma çabası
17:07 Sarı-Lacivertliler, Arsenal'dan Sead Kolasinac ile prensipte anlaşma sağladı
16:24 Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım
267 yangın kontrol altına alındı, 2 şehirde alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum 267 yangın kontrol altına alındı, 2 şehirde alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum         
08:12
Bakan Soylu ile vatandaşlar arasında Suriyeli tartışması: Biz öleceğimize onlar ölsün Bakan Soylu ile vatandaşlar arasında Suriyeli tartışması: Biz öleceğimize onlar ölsün         
00:56
Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aile tatile çıktılar Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aile tatile çıktılar         
00:24
Damping sendromuyla savaşan Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu anlatan sevgilisi herkesten dua istedi Damping sendromuyla savaşan Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu anlatan sevgilisi herkesten dua istedi         
00:13
Son Dakika: Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika: Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı         
23:12
Kıyafeti açık bulununca Kıyafeti açık bulununca "Daha açığını giyeceğim" diyen Hande Yener'den cesur seçim         
22:59
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi         
21:46
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Kemal Ademi, Rus ekibi Khimki'yle anlaştı Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Kemal Ademi, Rus ekibi Khimki'yle anlaştı         
20:28
Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım         
16:25
Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi         
15:47
Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi         
15:43
Kitapçıya Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı         
15:01
İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler         
14:58
Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi         
13:52
Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi         
13:51
Yaylada jeneratörü açıp yatan aile ve misafirleri sabah faciayı yaşadı! 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede Yaylada jeneratörü açıp yatan aile ve misafirleri sabah faciayı yaşadı! 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede         
13:09
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 08:20:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır'da sağlık çalışanlarının aşı mesaisi aralıksız sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement