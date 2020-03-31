Iğdır'da sağlık ekipleri sokakta halkın ateşini ölçüyor - Son Dakika

Iğdır'da sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı cadde ve sokaklarda vatandaşların ateşini ölçüyor.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, salgına karşı kent genelinde başlattığı tedbirleri sürdürüyor.

Özel koruyucu kıyafetler giyen sağlık çalışanları, cadde ve sokaklarda vatandaşları durdurup, ateşlerini ölçerek kayıt altına alıyor.

Ekipler, önemli bir gerekçesi olmadığı müddetçe dışarı çıkmamaları konusunda da uyardıkları vatandaşları, salgın konusunda bilgilendirip, broşür de dağıtıyor.

Çalışmaların kent genelinde kapsamlı şekilde sürdürüleceği bildirildi.