Iğdır'da sahte banknot ve kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Iğdır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda sahte banknot ile kaçak içki ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Iğdır- Doğubayazıt kara yolunda seyir halinde olan 2 araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada araçlardan birinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 100 TL'lik 198 sahte banknot, diğerinde ise 6 bin 500 TL değerinde 12 şişe kaçak içki ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR