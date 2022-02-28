Iğdır'da sahte banknot ve kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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Iğdır'da sahte banknot ve kaçak içki ele geçirildi

28.02.2022 15:42
Iğdır'da sahte banknot ve kaçak içki ele geçirildi

Iğdır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda sahte banknot ile kaçak içki ele geçirildi.

Iğdır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda sahte banknot ile kaçak içki ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Iğdır- Doğubayazıt kara yolunda seyir halinde olan 2 araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada araçlardan birinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 100 TL'lik 198 sahte banknot, diğerinde ise 6 bin 500 TL değerinde 12 şişe kaçak içki ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

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Kaçak İçki, Jandarma, Tragger, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da sahte banknot ve kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da sahte banknot ve kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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