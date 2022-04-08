Iğdır'da sahte para operasyonu - Son Dakika
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Iğdır'da sahte para operasyonu

08.04.2022 16:46
Iğdır'da sahte para operasyonu

Iğdır'da 1571 adet 100, 23 adet 200 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Iğdır'da 1571 adet 100, 23 adet 200 liralık sahte banknot ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda sahte para getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 1571 adet 100, 23 adet 200 liralık sahte banknot, sahte dolar ve 1 çek ele geçirdi.

Konuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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