Iğdır'da sahte para operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Iğdır'da sahte para operasyonunda 2 kişi yakalandı

07.04.2022 20:12
Iğdır'da sahte para operasyonunda 2 kişi yakalandı

Iğdır'da düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte para sürenlerin yakalanmasına yönelik çalışmada, kentte yaşayan bir kişinin Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden sahte para temin edip Iğdır'da piyasaya sürmek üzere olduğunu tespit etti.

Ekiplerce yapılan takip sonucu şüpheli, beraberindeki 663 adet 100 liralık sahte banknotu satmak üzereyken gözaltına alındı. Ekiplerin araştırması sonucu bu kişiye yardım ettiği belirlenen başka bir şüpheli de yakalandı.

Sahte banknotlara el konuldu.

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Jandarma tarafından esrarla yakalandı Jandarma tarafından esrarla yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Doğubeyazıt, Iğdır, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'da sahte para operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da sahte para operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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