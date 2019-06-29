Iğdır'da şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı
32 dakika önce
Iğdır'da şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandıIğdır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen TIR sürücüsü ağır yaralandı.
Iğdır
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:23 Kaynak: DHA
'da şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı
Iğdır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen TIR sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 11 sıralarında Ağrı-Iğdır karayolunda meydana geldi. İran
'dan Gürcistan
'a seyir halinde olan İran uyruklu Bızhan Eftekharesfahlanı yönetimindeki 66 A 572-10 plakalı fuel oil yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada, kendini yere atarak ağır yaralanan şöför Bızhan Eftekharesfahlanı, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fuel oil yüklü TIR şans eseri yanmazken, tedavisi süren şoförün hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Boğaz'da bir gemi, Şehir Hatları vapuruna çarptı! O anlar kamerada
Lunaparkta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalar sonrası ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu, Merhaba Güzel Vatanım belgeselinin setini ziyaret etti