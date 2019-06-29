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Iğdır'da şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı

32 dakika önce

Iğdır'da şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandıIğdır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen TIR sürücüsü ağır yaralandı.

Iğdır'da şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı
Iğdır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen TIR sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 11 sıralarında Ağrı-Iğdır karayolunda meydana geldi. İran'dan Gürcistan'a seyir halinde olan İran uyruklu Bızhan Eftekharesfahlanı yönetimindeki 66 A 572-10 plakalı fuel oil yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada, kendini yere atarak ağır yaralanan şöför Bızhan Eftekharesfahlanı, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fuel oil yüklü TIR şans eseri yanmazken, tedavisi süren şoförün hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Iğdır'da şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:23 Kaynak: DHA
Ağrı, Iğdır, Güncel
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