Iğdır'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
1 saat önce
Iğdır'ın Aralık ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Iğdır
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:35 Kaynak: AA
'ın Aralık
ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Cemal Avcı
'nın kullandığı 33 ALS 11 plakalı tır, Türkiye- Nahçıvan
kara yolu Gödekli köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon kaybetmesiyle şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Avcı Iğdır Hastanesi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralı sürücünün hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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