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Iğdır'da sarı altın hasadı başladı

54 dakika önce

Iğdır'da sarı altın hasadı başladıIĞDIR - Doğu Anadolu Bölgesinin Çukurovası olarak bilinen Iğdır'da kayısının kilogramı 4 ila 5 TL arası alıcı buluyor.

Iğdır'da sarı altın hasadı başladı
IĞDIR - Doğu Anadolu Bölgesinin Çukurovası olarak bilinen Iğdır'da kayısının kilogramı 4 ila 5 TL arası alıcı buluyor.
Iğdır'da yetişen kayısılar Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum gibi büyük iller başta olmak üzere çevre il ve ilçelere gönderiliyor. İstanbul'da "Tokaloğlu veya Iğdır kayısısı" olarak satılan ürünün bu sene bahçe fiyatı 4 ila 5 TL'den başlıyor.
Kayısı alım satımı yapan esnaf Umut Meydo, Iğdır'da kayısı hasadının başladığını ve Türkiye 'de en kaliteli sofralık kayısının Iğdır'da yetiştiğini belirtti. Meydo, "Iğdır kayısısı sofralık olduğu için Malatya kayısısından daha güzeldir. Bu sene kayısı bol olduğu için, çiftçi umduğunu bulacak. Ürünün bol olması çiftçimizin işine yarayacak ve Iğdır ekonomisi canlanacak. Aldığımız kayısıyı iç piyasanın yanı sıra, soğuk hava depolu tırlar ile Rusya'ya ihraç ediyoruz. 4 ila 5 TL aldığımız kayısıları kalitesine göre ayırıp büyük şehirlere gönderiyoruz. Oralarda ise 7 ila 10 TL civarında satılıyor. Kayısı kalbin dostu, cilde ve kanser hastalığına iyi gelir. Her derde davadır. Çiftçinin, emeğinin karşılığını almasını temenni ediyorum" dedi.
Kayısı toplamaya gelen öğrencileri ise, kayısı bahçelerinde kayısı toplayarak harçlıklarını çıkarmak için çalıştıklarını belirtiler.
Iğdır'da kayısı manavlarda 7 ila 10 TL arasında satılırken, 2019 yılı kayısı rekoltesinin yaklaşık 36 bin ton olması beklendiği öğrenildi.
Iğdır'da sarı altın hasadı başladı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:59 Kaynak: İHA
doğu anadolu, ankara, ığdır, tl, Yerel
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