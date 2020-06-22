Iğdır'da 'sarı altın' hasadı başladı - Son Dakika

Iğdır'da 'sarı altın' hasadı başladı

Iğdır'da 'sarı altın' hasadı başladı Doğu Anadolu Bölgesinin Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da hasadına başlanan kayısının kilogramı 5.5 ile 6 TL arasında alıcı buluyor.

Iğdır'da 'sarı altın' hasadı başladı

IĞDIR - Doğu Anadolu Bölgesinin Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da hasadına başlanan kayısının kilogramı 5.5 ile 6 TL arasında alıcı buluyor.

Iğdır'da yetişen kayısılar Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum gibi büyükşehirler başta olmak üzere çevre il ve ilçelere gönderiliyor. İstanbul'da "Iğdır kayısısı" olarak satılan ürünün bu sene bahçe fiyatı 5.5 ila 6 TL'den başlıyor.

Iğdır Yukarı Çarıkçı köyünde oturan ve bahçe sahibi olan Recep Bayat, Kaysı çiçeği açtıktan 20 gün sonra kaysı tüccarlarının geldiğini belirterek, "Biz kaysıyı dalında ortalama fiyat olarak 1 ile 2 liraya sattık. Bu yıl hasat iyiydi. Koronavirüsten dolayı kimse almaz diye kayısımızı ucuza sattık " dedi.

Kayısı alım satımı yapan esnaf Hasan Vurgun, Iğdır'da kayısı hasadının başladığını ve Türkiye'de en kaliteli sofralık kayısının Iğdır'da yetiştiğini belirtti. Vurgun, "Aldığımız kayısıları soğuk hava depolarında muhafaza edip daha sonra yurt içi yurt dışına satıyoruz. Birçok bahçe satın aldık. Kaysı toplamaya Mersinden gelen işçilerimiz de var, yerli işçi de çalıştırıyoruz. Günlük olarak tüm bahçelerimizde 170 ile 180 işçi çalışıyor. İleri ki zamanlarda kaysı çok olacağı için fiyatlar düşecek. Şu an kaysı fiyatı 5.5 ile 6 lira arasındadır" dedi.

Kaysı toplamaya Mersinden gelen Ceylan Demir ise, "Mersinden buraya kaysı toplamak için geldim. Arkadaşlar merdivenler ile ve aradan kaysı toplayarak buraya getiriyorlar. Bizde buradan kayısıları iyi olanları bir kasaya diğerlerini de bir kasaya ayırıyoruz. Daha sonra ambalajlayıp arabaya yüklüyoruz" dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan, "Iğdır kaysısı olarak anılan kayısımız "Iğdır şekerpare" olarak da bilinir. Iğdır kaysı rekoltesi Malatya'ya göre daha az. Iğdır kaysısı sofralık kaysıdır. Biz şu an için bile pazar arıyoruz. Bu yıl İngiltere'ye kaysı pazarladık. Biz oda olarak aroması ile Iğdır kaysısı için coğrafi işaret aldık. Biz oda olarak sanayi kaysısı düşünüyoruz. Yapacağımız projeler ile İl Tarım Müdürlüğümüz ve Valiliğimiz ile birlikte sanayi, kurutmalık kaysı fidanı dağıtarak bu sektöre destek vermek istiyoruz. Kaysı üretimi bu yıl, yıllık olarak yüzde 20 artmış olabilir. Bu yıl kaysı rekoltemiz 30 bin ton üzerinde olması bekleniliyor" dedi.

Iğdır'da kayısı manavlarda 8 ila 9 TL arasında satılırken, bu fiyat diğer illerde kg olarak 15 liraya kadar çıkıyor.

Iğdır'da 'sarı altın' hasadı başladı

Çukurova, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 10:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Iğdır'da 'sarı altın' hasadı başladı - Son Dakika

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