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Iğdır'da satranç turnuvası düzenlendi

7 dakika önce

Iğdır Merkez Hüsnü M. Özyeğin İlkokulunda geleneksel olarak yapılan satranç turnuvası düzenlendi.

Iğdır'da satranç turnuvası düzenlendi, System.String[]
Iğdır Merkez Hüsnü M. Özyeğin İlkokulunda geleneksel olarak yapılan satranç turnuvası düzenlendi.

Öğretmen Yunus Balandız koordinatörlüğünde düzenlenen turnuvaya, çok sayıda öğrenci katıldı. İlk 3'e madalya verilirken, birinci olanlar ise okul idaresi tarafından ödüllendirildi.

Okul Müdürü Ercan Bilen, Okulumuzda her türlü etkinlikleri yapıyoruz. Yıllardır satranç turnuvası düzenliyoruz. Sınıflar arası yapılan yarışma çekişmeli geçiyor hedefimiz öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmek" dedi. - IĞDIR
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:38 Kaynak: İHA
Iğdır Merkez, Güncel
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