Iğdır'da Seçim Güvenliği Toplantısı
10 dakika önce
Iğdır Merkeze bağlı köy muhtarları ile Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı.
Iğdır
Merkeze bağlı köy muhtarları ile Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı.
Toplantıda seçim öncesi, seçim esnası ve seçim sonrası alınacak tedbirler konuşuldu. Açık ve kapalı propaganda toplantıları, okul, cami gibi kamu hizmeti veren yerlere afiş ve pankart asılmaması ve seçim günü kolluk görevlileri hariç silahla dolaşılmaması gibi konularda uyulması gereken mevzuatlar ile YSK kararlarına yer verildi.
Toplantıya, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Vali Yardımcısı Yunus Koç
, İl Jandarma
Komutanı Hakan Başakçı ve kurum müdürleri katıldı. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:39 Kaynak: İHA
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