Iğdır'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı
50 dakika önce
Iğdır Valisi Enver Ünlü başkanlığında, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdare Seçimlerinin huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla "Seçim Güvenliği Toplantısı" yapıldı.
Iğdır
Valisi Enver Ünlü başkanlığında, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdare Seçimlerinin huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla "Seçim Güvenliği Toplantısı" yapıldı.
Toplantıda seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü. Iğdır Valisi Enver Ünlü, seçimlerin huzur ve güven ortamı içinde gerçekleşmesi, vatandaşların hür iradesinin sandığa sağlıklı bir şekilde yansıyabilmesi adına güvenlikten sağlığa, haberleşmeden enerjiye kadar her türlü önlemin gözden geçirildiğini ifade etti.
Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:15 Kaynak: İHA
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