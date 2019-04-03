Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Seçim Sonuçlarına Yapılan İtiraz

Iğdır'da Seçim Sonuçlarına Yapılan İtiraz

2 saat önce

Iğdır'da, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Iğdır Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel'in, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne itirazı üzerine 70 sandıktaki oyların yeniden sayılmasına başlandı.

Iğdır'da Seçim Sonuçlarına Yapılan İtiraz, System.String[]
Iğdır'da, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Iğdır Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel'in, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne itirazı üzerine 70 sandıktaki oyların yeniden sayılmasına başlandı.

Tezel'in dün beraberindeki MHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Zorman ile geldiği Iğdır Adliyesi'nde, seçimlerde şaibe olduğunu öne sürerek, oyların yeniden sayılması istemiyle yaptığı itiraz, Merkez İlçe Seçim Kurulunca değerlendirildi.

Değerlendirme sonucu 70 sandığın yeniden sayılmasını kabul eden kurul kararının ardından, bu sandıklardaki oyların sayılma işlemine geçildi.

Söz konusu oyların sayımına görevlilerce Iğdır Adliyesi ek binasında devam edildiği belirtildi.

Kentte, resmi olmayan sonuçlara göre, HDP'nin Iğdır Belediye Başkanlığı adayı Yaşar Akkuş, kullanılan oyların yüzde 50,07'sini, Tezel ise yüzde 46,70'ini almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:51 Kaynak: AA

İsa Yaşar Tezel, MHP, Iğdır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bartın'da AK Parti Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti, Yine MHP Kazandı Kars'ta İtiraz Üzerine Yapılan Sayım Bitti, Seçimi HDP Kazandı MHP'li Başkan Selahattin Şerbetçi, Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti MHP'den Gülnar Seçiminin İptal Kararına İtiraz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 14:55:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Seçim Sonuçlarına Yapılan İtiraz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]