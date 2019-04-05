Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Seçim Sonuçlarına Yeniden İtiraz Edildi

Iğdır'da Seçim Sonuçlarına Yeniden İtiraz Edildi

1 saat önce

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimine yeniden itiraz etti.

Iğdır'da Seçim Sonuçlarına Yeniden İtiraz Edildi, System.String[]
Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimine yeniden itiraz etti.

Cumhur İttifakı adayı İsa Yaşar Tezel, MHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Zorman ve parti avukatı Özcan Günsoy ile İl Seçim Kuruluna giderek yeniden itiraz etti.

Iğdır Adliyesi önünde açıklama yapan Tezel, "Merkez İlçe Seçim Kuruluna yaptığımız seçim iptali başvurusu merkez İlçe Seçim Kurulunun yetkisi dışında olduğu için yeni eklediğimiz maddi delillerle birlikte sandık ve seçim iptali dilekçemizi İl Seçim Kuruluna sunuyoruz. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Haklı mücadelemiz devam ediyor. Sonuna kadar davamızın haklılığımızın takipçisi olacağız" dedi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:45 Kaynak: İHA

Politika
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