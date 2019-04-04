Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Seçime Yapılan İtiraz Sonucu Değiştirmedi

Iğdır'da Seçime Yapılan İtiraz Sonucu Değiştirmedi

1 saat önce

Iğdır'da, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Iğdır Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel'in, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yaptığı itiraz üzerine yeniden sayılan oylar, seçim sonucunu değiştirmedi.

Iğdır'da Seçime Yapılan İtiraz Sonucu Değiştirmedi, System.String[]
Iğdır'da, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Iğdır Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel'in, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yaptığı itiraz üzerine yeniden sayılan oylar, seçim sonucunu değiştirmedi.

Tezel'in önceki gün beraberindeki MHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Zorman ile seçimlerde şaibe olduğunu iddiasıyla yaptığı itirazın Merkez İlçe Seçim Kurulunca kabul edilmesi üzerine oyların Iğdır Adliyesi ek binasında yeniden yapılan sayım işlemi tamamlandı.

Bu sayım sonucu, kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan HDP adayı Yaşar Akkuş'un 22 bin 268, MHP'li aday Tezel'in ise 20 bin 733 oy aldığı anlaşıldı. Bu sonuç ile HDP, belediye başkanlığı yarışını MHP'nin önünde tamamladı.

Kentte, seçim sonuçlarına belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeleri açasından yapılan itiraz öncesi, resmi olmayan sonuçlara göre, Akkuş, kullanılan oyların yüzde 50,10'unu, Tezel ise yüzde 46,68'ini almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:33 Kaynak: AA

İsa Yaşar Tezel, MHP, Iğdır, Güncel
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