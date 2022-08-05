Yolda bulduğu leyleği 3 gün şampuanla yıkadı, temizleyemedi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürü Mete Türkoğlu ise leyleğin tamamen iyileştikten sonra bulunduğu yerde yeniden doğaya bırakılacağını söyledi. Türkoğlu, "Köylerde yoncalara tarım ilacı vuruluyor. Beslenmek amaçlı yonca tarlalarına giren leylekler bu hale gelebiliyor" dedi.

Karakoyunlu ilçesine bağlı Kacerdoğanşalı köyüne giden Sefer Karakoyunlu, yol kenarında leylek buldu. Üzerine bulaşan madde nedeniyle uçamayan leyleği yakalayan Sefer Karakoyunlu, evine götürdü. Karakoyunlu, bahçesindeki havuzda, leyleği, 3 gün üst üste şampuanla yıkadı. Ancak tüm çabalarına karşın, madde temizlenmedi.

Kaynak: DHA

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