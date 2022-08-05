Yolda bulduğu leyleği 3 gün şampuanla yıkadı, temizleyemedi - Son Dakika
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Yolda bulduğu leyleği 3 gün şampuanla yıkadı, temizleyemedi

05.08.2022 10:56

IĞDIR'da Sefer Karakoyunlu, yol kenarında bulduğu, üzerine türü bilinmeyen madde bulaşan leyleği, 3 gün üst üste şampuanla yıkamasına rağmen temizleyemedi.

IĞDIR'da Sefer Karakoyunlu, yol kenarında bulduğu, üzerine türü bilinmeyen madde bulaşan leyleği, 3 gün üst üste şampuanla yıkamasına rağmen temizleyemedi. Karakoyunlu, leyleği Doğa Koruma Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Karakoyunlu ilçesine bağlı Kacerdoğanşalı köyüne giden Sefer Karakoyunlu, yol kenarında leylek buldu. Üzerine bulaşan madde nedeniyle uçamayan leyleği yakalayan Sefer Karakoyunlu, evine götürdü. Karakoyunlu, bahçesindeki havuzda, leyleği, 3 gün üst üste şampuanla yıkadı. Ancak tüm çabalarına karşın, madde temizlenmedi.

Madde nedeniyle leyleğin kanatlarının birbirine yapıştığını ve bu yüzden uçamadığını söyleyen Karakoyunlu, "Yoldan geçerken uçmaya çalışan ancak uçamayan bir leylek görünce yardımına gittim. Ben önce bir tele falan takıldığını düşündüm. Ancak yaklaşınca üzerine sanki bir şey dökülmüş gibiydi. Eve getirdim. Karnını doyurup, bahçedeki havuzda 3 gün boyunca şampuanla yıkadım. Ama ne yaptıysam temizleyemedim. Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nü arayıp bilgi verdim. Onlar da gelip teslim aldılar. Leylek sanıyorum hemen yanı başımızdaki Ermenistan'da bulunan Metsamor Nükleer Santrali'n çıkardığı atığa bulanmış. Aklımıza başka bir ihtimal gelmiyor. Bölgemizde leyleği bu hale getirecek bir şey yok" diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürü Mete Türkoğlu ise leyleğin tamamen iyileştikten sonra bulunduğu yerde yeniden doğaya bırakılacağını söyledi. Türkoğlu, "Köylerde yoncalara tarım ilacı vuruluyor. Beslenmek amaçlı yonca tarlalarına giren leylekler bu hale gelebiliyor" dedi.


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Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sefer Karakoyunlu, Karakoyunlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolda bulduğu leyleği 3 gün şampuanla yıkadı, temizleyemedi - Son Dakika

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