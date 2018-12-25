Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Şehit Asker İçin Tören Düzenlendi

Iğdır'da Şehit Asker İçin Tören Düzenlendi

1 saat önce

Iğdır'da kobra tipi askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez için tören düzenlendi.

Iğdır'da Şehit Asker İçin Tören Düzenlendi, System.String[]
Iğdır'da kobra tipi askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez için tören düzenlendi.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda düzenlenen törene, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Hakkı Bahadır Öztürk, İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, İl Müftüsü Mustafa Tekin, protokol üyeleri, asker ve polisler katıldı.

Tören, saygı duruşu ve şehit askerin özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim okunması, İl Müftüsü Mustafa Tekin'in okuduğu duanın ardından, şehit Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in cenazesi, defnedilmek üzere askeri uçakla memleketi Kocaeli'ye gönderildi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:06 Kaynak: İHA

Iğdır, Güncel
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