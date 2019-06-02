Son Dakika Haberleri: Iğdır'da şehit olan askerler son yolculuğuna uğurlandı
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Iğdır'da şehit olan askerler son yolculuğuna uğurlandı

14 dakika önce

Iğdır'da güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman onbaşı Yasin Çubuk ve İbrahim Alıcı, memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Iğdır'da şehit olan askerler son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Iğdır'da güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman onbaşı Yasin Çubuk ve İbrahim Alıcı, memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:38 
Çubuk, Piyade, Iğdır, Ekonomi
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