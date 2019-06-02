Iğdır'da şehit olan askerler son yolculuğuna uğurlandı
14 dakika önce
Iğdır'da güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman onbaşı Yasin Çubuk ve İbrahim Alıcı, memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.
Iğdır
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:38
'da güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman onbaşı Yasin Çubuk
ve İbrahim Alıcı
, memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.
Şehit annesi oğlunun dileğini gerçekleştirip üniversiteden mezun oldu
İran sınırındaki çatışmada şehit sayısı 3'e yükseldi
Hakkari'den kahreden haber! 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
İstanbul Havalimanı'nda 10 milyonuncu yolcuya sürpriz karşılama