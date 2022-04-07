Iğdır'da ses cihazıyla avlanan 2 avcıya 15 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Iğdır'da ses cihazı kullanarak avlanırken yakalanan 2 kaçak avcıya 15 bin lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı Dağı kırsalında kaçak avcılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 2 kaçak avcı tespit etti.

Bu kişilerin bulundukları alanda, keklik sesi çıkaran ses cihazları ve çeşitli tuzaklarla 10 kınalı keklik yakaladıkları anlaşıldı.

Doğa koruma ekipleri, 2 kaçak avcıya 8 bin 500 lira tazminat, 6 bin 500 lira da idari para cezası olmak üzere 15 bin lira ceza kesti.

Keklikleri doğal ortamlarına salıveren ekipler, ele geçen tuzaklar ile ses cihazlarını da imha etti.