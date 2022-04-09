Iğdır'da ses cihazıyla avlanan keklikler tekrar doğaya bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır'da ses cihazıyla avlanan keklikler tekrar doğaya bırakıldı

09.04.2022 11:41
Iğdır'da ses cihazıyla avlanan keklikler tekrar doğaya bırakıldı

Iğdır'da ses cihazı ve çeşitli tuzaklar kullanılarak yakalanan 10 kınalı keklik doğaya bırakılırken, 2 kaçak avcıya da 15 bin TL ceza kesildi.

Iğdır'da ses cihazı ve çeşitli tuzaklar kullanılarak yakalanan 10 kınalı keklik doğaya bırakılırken, 2 kaçak avcıya da 15 bin TL ceza kesildi.

Iğdır'da kaçak avcılara yönelik denetim yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı Dağı kırsalında 2 kaçak avcı tespit etti. Yapılan kontrollerde 2 kaçak avcının bulundukları alanda, keklik sesi çıkaran ses cihazları ve çeşitli tuzaklarla 10 kınalı keklik yakaladıkları belirlendi. Doğa koruma ekipleri, 2 kaçak avcıya 8 bin 500 TL tazminat, 6 bin 500 TL de idari para cezası olmak üzere toplam 15 bin TL ceza kesti.

Kaçak yollarla avlanan kınalı keklikler doğal ortamlarına salındı, ele geçirilen tuzaklar ile ses cihazları da imha edildi. - IĞDIR

Iğdır'da ses cihazıyla avlanan keklikler tekrar doğaya bırakıldı
Iğdır'da ses cihazıyla avlanan keklikler tekrar doğaya bırakıldı

YORUMLAR
500
Iğdır'ın kayısı bahçeleri bahar renklerine büründü Iğdır'ın kayısı bahçeleri bahar renklerine büründü Iğdır'da ses cihazıyla avlanan 2 avcıya 15 bin lira ceza kesildi Iğdır'da ses cihazıyla avlanan 2 avcıya 15 bin lira ceza kesildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Türk Lirası, Ağrı Dağı, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da ses cihazıyla avlanan keklikler tekrar doğaya bırakıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:55 Çarşıda pazarda fiyatı artıyor ama üreticilerin elinde kalan soğanlar depolarda çürümeye terk edildi
11:52 Herkes eleştirmişti ama Nevşin Mengü, Ağrı'daki sahur görüntülerini "doğal" buldu: Gençler sosyalleşmiş!
11:48 Ölen kocasıyla iletişim kurmak için gittiği medyuma aşık oldu: Medyumla evlenmek için mezardaki kocadan izin istedi
11:39 Ciciş Esra Ersoy'un istismar ettiği çocuğun kemik yaşı 14 çıktı! Kendisini "18'den büyük gösteriyordu" diye savunmuştu
11:11 Bartu Küçükçağlayan, 'Hakan Şükür' diyemeyince sosyal medyada gündem oldu: Söyleyemiyoruz adını galiba...
11:10 Keçilerini satmak istiyordu, adı 'hayvan tacizcisine' çıktı: İlandaki 'zevk adamları' tabiri başını yaktı
11:07 Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e ağır gönderme: Soyadınız gibi küçüksünüz
11:03 Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu! General Dvornikov'a kahramanlık madalyasını Putin vermişti
10:53 Giresun'da iş kazası: İş makinesi 50 metrelik dere yatağına düştü, sürücüsü yaşamını yitirdi
10:51 Galatasaray, Kadıköy'de bir başka iddialı: İki sezondur Kadıköy'de kaybetmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 12:02:02. #1.12#
SON DAKİKA: Iğdır'da ses cihazıyla avlanan keklikler tekrar doğaya bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement