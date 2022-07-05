Sıcaktan bitkin düşen kerkenez yavruları tedaviye alındı - Son Dakika
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Sıcaktan bitkin düşen kerkenez yavruları tedaviye alındı

05.07.2022 14:27

Iğdır'da sıcaktan bitkin düşen kerkenez yavrularına müdahale edildi.

Iğdır'da sıcaktan bitkin düşen kerkenez yavrularına müdahale edildi.

Bayraktutan köyündeki kırsal arazide 2 kerkenez yavru su gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen DKMP ekibi, kerkenez yavrularının yuvalarını uçmak için terk ettiklerini ve sıcak havadan bitkin düştüklerini belirledi.

Hava sıcaklığının 35 derecenin üstünde seyrettiği kentte sıcaklardan etkilenip hareketsiz kalan kerkenez yavruları, DKMP ekibince tedaviye alındı.

Su ve yiyecek takviyesi yapılan kuşlar sağlıklarına kavuşunca yuvalarına bırakılacak.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcaktan bitkin düşen kerkenez yavruları tedaviye alındı - Son Dakika

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