Son Dakika Haberleri: Iğdır'da sigara kaçakçılığı
Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da sigara kaçakçılığı

Iğdır'da sigara kaçakçılığı

2 saat önce

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kontrolde 10 bin paket sıkıştırılmış sigara ile bin 930 pipo tütünü ele geçirildi.

Iğdır'da sigara kaçakçılığı, System.String[]

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kontrolde 10 bin paket sıkıştırılmış sigara ile bin 930 pipo tütünü ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tuzluca ilçesi yol kontrol noktasında E.T. isimli şahsın kullandığı 76 plakalı TIR içerisinde yaptığı aramada elektronik sigara cihazında kullanılmak üzere üretilmiş 10 bin paket sıkıştırılmış sigara ile bin 930 paket pipo tütünü ele geçirildi.


Kaçakçılık olayına karışan bir şahıs yakalanarak yasal işlem başlatılırken, kazancı ile yasa dışı örgütlere mali kaynak sağlayan şahıslar ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - IĞDIR

Tuzluca, Iğdır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ukraynalı turist 200 bin liralık elektronik sigarayla yakalandı
Sigarayı bırakmada maliyet faktörü sağlıktan ağır basar hale geldi Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmak için Rusya'dan gelen mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 11 yaralı Rusya'da altın madenine ait baraj çöktü: 11 ölü, 14 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 13:18:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır'da sigara kaçakçılığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]