Son Dakika Haberleri: Iğdır'da sigara kaçakçılığı operasyonu
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Iğdır'da sigara kaçakçılığı operasyonu

2 saat önce

Iğdır'da, jandarma ekiplerince durdurulup aranan bir kamyonette 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Iğdır'da sigara kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Iğdır'da, jandarma ekiplerince durdurulup aranan bir kamyonette 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık olaylarının önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla Suveren Karakol Komutanlığı önünde yapılan uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kamyonette arama yapıldı.

Aramada, aracın kasasına gizlenen çeşitli markalarda 4 bin 900 paket kaçak sigara bulundu.

Kaçak sigaralara el koyan jandarma kamyonet sürücüsü O.B'yi gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Jandarma, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:36 Kaynak: AA
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