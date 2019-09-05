Iğdır'da sigara kaçakçılığı operasyonu

Iğdır'da, jandarma ekiplerince durdurulup aranan bir kamyonette 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık olaylarının önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla Suveren Karakol Komutanlığı önünde yapılan uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kamyonette arama yapıldı.

Aramada, aracın kasasına gizlenen çeşitli markalarda 4 bin 900 paket kaçak sigara bulundu.

Kaçak sigaralara el koyan jandarma kamyonet sürücüsü O.B'yi gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.