Iğdır'da sigara kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Iğdır'da sigara kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

14.03.2022 14:24
Iğdır'da sigara kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Iğdır'da kaçak sigara ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da kaçak sigara ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik kent merkezi ve Tuzluca ilçesinde başlattıkları çalışmada, 900 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Yurda yasa dışı yollarla getirildikleri belirlenen sigaraları satışa sundukları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Iğdır'da 900 paket kaçak sigara ele geçirildi Iğdır'da 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Tuzluca, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'da sigara kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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