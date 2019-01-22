Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Sigara Satışına Para Cezası

Iğdır'da Sigara Satışına Para Cezası

32 dakika önce

Iğdır merkez okullar bölgesinde sigara satışı yapan büfe sahiplerine para cezası kesildi.

Iğdır'da Sigara Satışına Para Cezası, System.String[]
Iğdır merkez okullar bölgesinde sigara satışı yapan büfe sahiplerine para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenli eğitim ortamının sağlanması ve öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması için çalışma başlattı. Okullar bölgesi ve çevresinde bulunan 9 büfenin öğrencilere "Dal" sigara satışı yaptığı tespit edildi. Öğrencilere "Dal" sigara satışı yapan 9 büfe sahibine 2 bin 500 TL ila 13 bin TL aralığında idari para cezası uygulandı. Öğrenci ve çocukların sağlığı için bu tür çalışmaların devam edeceği belirtildi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:52 Kaynak: İHA

Iğdır, Güncel
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