Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

23.06.2022 16:14

Iğdır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 2 kişi yakalandı.

Iğdır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden gelen ve Iğdır'da silah sattığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli, Melekli beldesindeki bir restoranda, getirdiği silahları satmaya çalışırken yakalandı. Olayla ilgisi bulunduğu iddia edilen bir şüpheli de gözaltına alındı.

Operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 16 mermi, 1 namlusu değiştirilmiş ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeğe ait 66 fişek, silah yapım ve tamirinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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