Iğdır'da silah ticareti ve sigara kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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Iğdır'da silah ticareti ve sigara kaçakçılığı operasyonu

25.05.2022 00:58
Iğdır'da silah ticareti ve sigara kaçakçılığı operasyonu

Iğdır'da silah ticareti ve sigara kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Iğdır'da silah ticareti ve sigara kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı silah ticareti ve sigara kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinden Iğdır'a kaçak sigara getirileceği öğrenildi.

Suveren Uygulama Noktasında durdurulan bir araçta toplam bin 430 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olay ile ilgili iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Ekipler Tuzluca ilçesinde de bir şahsın AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek satacağı bilgisi aldı. Şahsın evinde yapılan arama; 2 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, bu tüfeğe ait 73 adet 7.62 mm çapında fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 6 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu av tüfeğine ait 20 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 kişi tutuklandı. - IĞDIR

YORUMLAR
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Denizli'de binlerce kaçak sigara ele geçirildi Denizli'de binlerce kaçak sigara ele geçirildi Türkiye tarihinde ilk olan operasyon Bursa'da gerçekleşti Türkiye tarihinde ilk olan operasyon Bursa'da gerçekleşti
Kaynak: İHA

Kaçak Sigara, Sigara, Iğdır, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da silah ticareti ve sigara kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika


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