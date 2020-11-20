Iğdır'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Iğdır'da silahlı kavga: 1 yaralı
20.11.2020 14:45
Iğdır'da silahlı kavga: 1 yaralı Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Iğdır'da silahlı kavga: 1 yaralı
IĞDIR - Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Olay Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. A.Ö. isimli şahıs Söğütlü Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan kahvehaneden çıkarken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı. A.Ö. daha sonra karşı taraftan açılan ateş sonrası omuz ve bacak kısmından yaralandı. Yaralı A.Ö. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken, polisler kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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