Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Silahlı Kavga: 6 Yaralı

Iğdır'da Silahlı Kavga: 6 Yaralı

28 dakika önce

Iğdır'da iki grup arasında çıkan ve silahın da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Iğdır'da Silahlı Kavga: 6 Yaralı, System.String[]
Iğdır'da iki grup arasında çıkan ve silahın da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup, İrfan Caddesi'nde karşılaştı.

Çıkan kavgada taraflar birbirini taş ve sopayla darbetti, silahla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Kavgada yaralanan A.T, M.S.A, H.Ş, F.A, M.A. ve E.A, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan A.T, H.Ş. ve M.S.A'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:49 Kaynak: AA

Iğdır, Güncel
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