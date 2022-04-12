Silahlı saldırıda şok detay: Tek kurşun 2 can aldı - Son Dakika
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Silahlı saldırıda şok detay: Tek kurşun 2 can aldı

12.04.2022 12:39
Silahlı saldırıda şok detay: Tek kurşun 2 can aldı

Iğdır'ın Halfeli beldesinde kırsal arazide silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yaşar Karadağ ve Kemal Araslı'nın tek kurşunun isabet etmesi sonucu öldükleri belirlendi.

Iğdır'ın Halfeli beldesinde kırsal arazide silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yaşar Karadağ ve Kemal Araslı'nın tek kurşunun isabet etmesi sonucu öldükleri belirlendi.

Iğdır, dün akşam merkeze bağlı Halfeli beldesi kırsalında Yaşar Karadağ ve Kemal Araslı cinayeti ile sarsıldı. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Karadağ ve Kemal Araslı motosiklete binerek evden çıktı. İkilinin çıkmasının üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen eve dönmemesi sonucu aileleri merak etti. Yapılan aramalar sonucu Halfeli beldesine 4 kilometre uzaklıktaki kırsal arazide bulunan yolda motosiklet yanında iki ceset bulundu. Yapılan kimlik kontrolünde cesetlerin Karadağ ile Araslı'ya ait olduğu tespit edildi. Hemen jandarma, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Araslı ve Karadağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TEK KURŞUN İLE HAYATLARINI KAYBETMİŞLER

İkilinin tek kurşun ile öldüğü belirlenirken, motosiklette de 4 kurşunun tespit edildiği öğrenildi. Olayın nasıl gerçekleştiği henüz bilinmezken, cumhuriyet savcısının olay yeri araştırması sonucu Karadağ ile Araslı'nın cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Cinayetlerle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cenazelerin bugün morgdan alınarak toprağa verileceği öğrenildi.

(Sebahattin Yum/ İHA)

Silahlı saldırıda şok detay: Tek kurşun 2 can aldı
Silahlı saldırıda şok detay: Tek kurşun 2 can aldı
Silahlı saldırıda şok detay: Tek kurşun 2 can aldı
Silahlı saldırıda şok detay: Tek kurşun 2 can aldı
Silahlı saldırıda şok detay: Tek kurşun 2 can aldı
Silahlı saldırıda şok detay: Tek kurşun 2 can aldı
Silahlı saldırıda şok detay: Tek kurşun 2 can aldı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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