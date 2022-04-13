Iğdır'da kanlı pusuda ölenler gözyaşları içinde toprağa verildi - Son Dakika
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Iğdır'da kanlı pusuda ölenler gözyaşları içinde toprağa verildi

13.04.2022 00:58
Iğdır'da kanlı pusuda ölenler gözyaşları içinde toprağa verildi

Iğdır'ın Halfeli beldesi kırsal arazide silahla öldürülmüş olarak bulunan Yaşar Karadağ ve Kemal Araslı, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Iğdır'ın Halfeli beldesi kırsal arazide silahla öldürülmüş olarak bulunan Yaşar Karadağ ve Kemal Araslı, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Yaşar Karadağ ve Kemal Araslı, dün akşama doğru motosiklete binerek evden çıktı. İkilinin çıkmasının üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen eve dönmemesi sonucu aileleri merak etti. Yapılan aramalar sonucu Halfeli beldesine 4 kilometre uzaklıktaki kırsal arazide bulunan yolda motosiklet yanında iki ceset bulundu. Yapılan kimlik kontrolünde cesetlerin Karadağ ile Araslı'ya ait olduğu tespit edildi. Hemen jandarma, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Karadağ ve Araslı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İkilinin tek kurşun ile öldüğü belirlenen olayda cumhuriyet savcısının olay yeri araştırması sonucu Karadağ ile Araslı'nın cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bugün Iğdır Devlet Hastanesi morgundan alınan Karadağ ile Araslı'nın cenazesi, Halfeli beldesi mezarlığına getirildi. Burada kılınan namazın ardından ikilinin cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Yaşar Karadağ, Halfeli, Karadağ, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da kanlı pusuda ölenler gözyaşları içinde toprağa verildi - Son Dakika


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