Iğdır'da silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Iğdır'da silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 kişi tutuklandı

22.08.2022 16:04
Iğdır'da silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 kişi tutuklandı

Iğdır'da silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Iğdır'da silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında 3 yıl, 1 ay, 15 gün hapis cezası bulunan F.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

Suç Araştırma Timi, Jandarma, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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