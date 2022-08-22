Edinilen bilgiye göre Iğdır Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ( JASAT ) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında 3 yıl, 1 ay, 15 gün hapis cezası bulunan F.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Suç Araştırma Timi, Jandarma, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Iğdır'da silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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