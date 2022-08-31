İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından PKK 'ya üye olmak suçundan aranan F.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ş, Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Iğdır, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Iğdır'da terör örgütü PKK üyesi firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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