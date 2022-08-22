İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ekipleri, PKK 'ya üye olmak suçundan aranan F.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Iğdır, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Iğdır'da terör örgütü PKK üyesi firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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