Son Dakika Haberleri: Iğdır'da sis, görüş mesafesini düşürdü
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Iğdır'da sis, görüş mesafesini düşürdü

7 saat önce

Iğdır'da gece başlayan sis, sabah da etkisini sürdürerek sürücülerin görüş mesafesini düşürdü.

Iğdır'da sis, görüş mesafesini düşürdü, System.String[]

Iğdır'da gece başlayan sis, sabah da etkisini sürdürerek sürücülerin görüş mesafesini düşürdü.


Iğdır'da şehir merkezi ile ilçelerde gece başlayan sis sabah da etkisini sürdürerek hem hayatı olumsuz etkiledi hem de sürücülerin görüş mesafesini düşürdü. Sürücülerin görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, yoğun sisten dolayı oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürerek, sis farı ve dörtlülerini yakıp, trafikte seyretti.


Günün ilerleyen saatlerinde şehir merkezinde sis çekilirken, yüksek kesimlerde sis etkisini sürdürmeye devam etti. - IĞDIR

Sabah, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:26 Kaynak: İHA
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