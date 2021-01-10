Iğdır'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor - Son Dakika

Iğdır'da vatandaşlar da sokağa çıkma yasağına uyunca sokak ve caddeler boş kaldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-11 Ocak 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı kapsamında 24 saat esasına göre gerekli emniyet tedbirlerini alarak denetimlerini aralıksız devam ettiriyor. Soğuğa rağmen uygulamada ekipler, araç sürücülerinin ve içinde bulunan vatandaşların izin belgelerini kontrol edip, HES kodu sorgulaması yaparak vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı.

Kapanan işletmeleri fırsat bilip evlerini kafeye çevirdiler! İlanı görüp eskort olduklarını düşünen var

Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı