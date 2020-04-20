Iğdır'da sokak hayvanları için özel ekip işbaşında - Son Dakika

Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında insanların büyük bölümünün evde kalması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için özel ekip oluşturuldu.

Sokak, piknik ve mesire yerlerini yaşam alanı seçen hayvanların Kovid-19 ile mücadele sürecinde yiyecek ve su bulamama sorunu yaşaması üzerine Valilik, çalışma başlattı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 10 kişilik özel ekip, sokak hayvanlarının yaşadığı alanları tespit edip mama ve su bırakıyor.

Düzenli olarak sürdürülen ve salgın süreci boyunca devam edecek çalışmaya Vali Enver Ünlü de destek vererek sokaklara mama ve su bıraktı.

Iğdır Şehir Ormanı'ndaki yemleme çalışmasına katılan Vali Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge gereğince uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Özellikle piknik ve mesire alanlarının hayvanlar tarafından kullanıldığını ifade eden Ünlü, "Iğdır Şehir Ormanı, vatandaşlarımızın yoğun olarak piknik yapmaya geldikleri bir bölge. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık bir aydır piknik ve mesire yerleri ziyarete kapalı. Buralarda çok başıboş hayvan var, daha önceki yıllarda gelip burada yavrularını büyütüp, buraları doğal yaşam alanı olarak seçen hayvanlar var." diye konuştu.

"Evlerinizin önüne bir kap yemek ve su bırakın" çağrısı

Vatandaşların da sokak hayvanları için duyarlılık göstermesi gerektiğini belirten Ünlü, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız şu anda yoğunluklu olarak evlerindeler, restoran, kafeterya, piknik ve mesire alanları kapalı olunca doğadaki dilsiz dostlarımız, birlikte gün geçirdiğimiz dostlarımız maalesef şu an mağdur durumdalar. Vatandaşlarımızdan kapılarının önüne bir kap yemek, bir kap da su bırakmalarını özellikle istirham ediyorum."

Ünlü, sokak hayvanlarının bu süreçte açlık ve susuzlukla karşı karşıya kaldıklarını ve onlara yardım edilmesi gerektiğini söyleyerek, üstesinden gelerek pandemiden kurtulacaklarını umut ettiklerini dile getirdi.

Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yapma ümidinde olduklarını anlatan Ünlü, "Vatandaşlarımızı biraz daha sabırlı olmaya davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir, birliktelik içinde bu sıkıntının üstesinden geleceğiz, birlikte başaracağız. Sağlık, emniyet, jandarma personelimiz canla başla mücadele ediyor, onlar bizim için sahadalar. Onların işlerini kolaylaştırmak için lütfen evlerimizde kalalım." ifadelerini kullandı.