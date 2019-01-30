Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Sokak Hayvanlarının Öldürüldüğü İddiası

Iğdır'da Sokak Hayvanlarının Öldürüldüğü İddiası

1 saat önce

Iğdır'da, şehir çöplüğünde sokak hayvanlarının öldürülerek iş makinesi ile gömüldüğü iddiasına ilişkin belediyedeki sorumlular hakkında valilikçe idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Iğdır'da Sokak Hayvanlarının Öldürüldüğü İddiası, System.String[]
Iğdır'da, şehir çöplüğünde sokak hayvanlarının öldürülerek iş makinesi ile gömüldüğü iddiasına ilişkin belediyedeki sorumlular hakkında valilikçe idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, çeşitli sosyal medya hesaplarında, kentteki şehir çöplüğünde sokak hayvanlarının çöpe atıldığı ya da öldürülerek iş makinesi ile gömüldüğü iddiasına ilişkin paylaşımlar yapıldığı hatırlatıldı.

Konuya ilişkin idari soruşturma başlatıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sokak hayvanlarının çöplüğe atılmasına ilişkin sosyal medyada muhtelif tarihlerde yer alan paylaşımlar doğrultusunda, valiliğimizce ilgili birimlere talimat verilerek, Iğdır Belediyesindeki sorumlular hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Ölen hayvanların uygun şekilde gömülmesi, diğer hayvanların ise ivedilikle bir barınağa aktarılarak yemlerinin verilmesi yönünde gerekli çalışmalar yapılmaktadır."

Açıklamada, "Hayvan haklarının korunması adına valiliğimizce tespit edilen olumsuzlukların önüne geçilmesi için çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:21 Kaynak: AA

Iğdır, Güncel
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