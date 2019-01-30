Iğdır'da Sokak Hayvanlarının Öldürüldüğü İddiasına Soruşturma
22 dakika önce
IĞDIR Valiliği, şehir çöplüğünde sokak hayvanlarının öldürülerek, iş makinesi ile gömüldüğü iddiası üzerine belediyedeki sorumlular hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
IĞDIR Valiliği, şehir çöplüğünde sokak hayvanlarının öldürülerek, iş makinesi ile gömüldüğü iddiası üzerine belediyedeki sorumlular hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Iğdır
Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, çeşitli sosyal medya hesaplarında, kentteki şehir çöplüğünde sokak hayvanlarının çöpe atıldığı ya da öldürülerek iş makinesi ile gömüldüğü iddiasına ilişkin paylaşımlar yapıldığı anlatıldı. Konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Sokak hayvanlarının çöplüğe atılmasına ilişkin sosyal medyada muhtelif tarihlerde yer alan paylaşımlar doğrultusunda, valiliğimizce ilgili birimlere talimat verilerek, Iğdır Belediyesi'ndeki sorumlular hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Ölen hayvanların uygun şekilde gömülmesi, diğer hayvanların ise ivedilikle bir barınağa aktarılarak yemlerinin verilmesi yönünde gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Hayvan haklarının korunması adına valiliğimizce tespit edilen olumsuzlukların önüne geçilmesi için çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir."
- Iğdır
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:01 Kaynak: DHA
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