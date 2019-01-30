Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Sokak Hayvanlarının Öldürüldüğü İddiasına Soruşturma

Iğdır'da Sokak Hayvanlarının Öldürüldüğü İddiasına Soruşturma

55 dakika önce

IĞDIR Valiliği, şehir çöplüğünde sokak hayvanlarının öldürülerek, iş makinesi ile gömüldüğü iddiası üzerine belediyedeki sorumlular hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Iğdır'da Sokak Hayvanlarının Öldürüldüğü İddiasına Soruşturma, System.String[]
IĞDIR Valiliği, şehir çöplüğünde sokak hayvanlarının öldürülerek, iş makinesi ile gömüldüğü iddiası üzerine belediyedeki sorumlular hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Iğdır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, çeşitli sosyal medya hesaplarında, kentteki şehir çöplüğünde sokak hayvanlarının çöpe atıldığı ya da öldürülerek iş makinesi ile gömüldüğü iddiasına ilişkin paylaşımlar yapıldığı anlatıldı. Konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Sokak hayvanlarının çöplüğe atılmasına ilişkin sosyal medyada muhtelif tarihlerde yer alan paylaşımlar doğrultusunda, valiliğimizce ilgili birimlere talimat verilerek, Iğdır Belediyesi'ndeki sorumlular hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Ölen hayvanların uygun şekilde gömülmesi, diğer hayvanların ise ivedilikle bir barınağa aktarılarak yemlerinin verilmesi yönünde gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Hayvan haklarının korunması adına valiliğimizce tespit edilen olumsuzlukların önüne geçilmesi için çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir." - Iğdır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:14 Kaynak: DHA

Iğdır, Güncel
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