Iğdır'da sonbahar temizliği - Son Dakika

Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün il genelinde kış mevsimi öncesi başlattığı temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Iğdır'da Cadde ve sokaklar başta olmak üzere, kaldırımlar, ana cadde ve yollarda dökülen yapraklar büyük bir titizlikle temizlenerek kış aylarına hazırlanıyor. Sonbahar mevsimi ile birlikte ağaçlarından sararıp düşen yapraklar çevre kirliliği oluşturmaması için devamlı toplanıyor. Çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - IĞDIR