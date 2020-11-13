Iğdır'da sonbaharın renkleri böyle görüntülendi - Son Dakika

Iğdır'da sonbaharın renkleri böyle görüntülendi

13.11.2020 12:27

Iğdır'da sonbaharın renkleri böyle görüntülendi Iğdır'da sonbahar mevsiminin başlamasıyla ağaçlar yaprak döküp sararınca ortaya çıkan renk cümbüşü drone ile havadan görüntülendi.

Iğdır'da sonbaharın renkleri böyle görüntülendi

IĞDIR - Iğdır'da sonbahar mevsiminin başlamasıyla ağaçlar yaprak döküp sararınca ortaya çıkan renk cümbüşü drone ile havadan görüntülendi.

Coğrafi konumu ve iklim şartları dolayısıyla 'Doğu'nun Çukurovası' olarak nitelendirilen Iğdır'da sonbaharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşü yaşandı. Havadan görüntülenen Iğdır sonbahar güzelliği, ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğa severlerin ilgisini çekti. Yaz aylarında yeşilin her tonunun bulunduğu Iğdır'da, kış ayının yaklaştığı ise bitki örtüsünden belli olmaya başladı. Her yıl bu vakitlerde oluşan sonbahar mevsimi renkleri, sararan ve kırmızıya bürünen ağaçlar, kartpostallık görüntüler de oluşturdu.

Iğdır'da sonbaharın renkleri böyle görüntülendi
Iğdır'da sonbaharın renkleri böyle görüntülendi
Iğdır'da sonbaharın renkleri böyle görüntülendi
Iğdır'da sonbaharın renkleri böyle görüntülendi

Sonbahar, Drone, Iğdır, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Iğdır'da sonbaharın renkleri böyle görüntülendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sancak verme töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komandolara yaptığı konuşma tüyleri diken diken etti EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya'da Pandev ve Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı İtalyan teknoloji milyoneri 18 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Otobüs ile otomobil çarpıştı, genç kadın kazadan saniyelerle böyle kurtuldu Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Binlerce tarihi eser ve dinamitlerle yakalanan kaçakçı kayınpeder ve damat: "Dinamitleri balık tutmak için kullanıyoruz"
Muazzez Ersoy, adını ve fotoğraflarını her yerde kullanan mekana polis baskını düzenletti Muazzez Ersoy, adını ve fotoğraflarını her yerde kullanan mekana polis baskını düzenletti         
12:19
Son Dakika! Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için sinyali verdi: Ara tatilden sonra okullarımıza dönme temennisindeyiz Son Dakika! Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için sinyali verdi: Ara tatilden sonra okullarımıza dönme temennisindeyiz         
11:57
Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'dan estetik itirafı: Sadece burnumu yaptırdım Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'dan estetik itirafı: Sadece burnumu yaptırdım         
11:21
Güne düşüşle başlayan dolar 7,66 lira seviyesinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 7,66 lira seviyesinde işlem görüyor         
11:17
Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor         
11:01
Bu kadar da olmaz! Çam sakızı için ağaçları getirdikleri hale vatandaşlar isyan etti Bu kadar da olmaz! Çam sakızı için ağaçları getirdikleri hale vatandaşlar isyan etti         
10:47
İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, tüm Marmara'yı etkileyecek İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, tüm Marmara'yı etkileyecek         
10:17
Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü         
10:09
Ermenistan'daki Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! Ülkede iç savaş an meselesi Ermenistan'daki Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! Ülkede iç savaş an meselesi         
09:46
Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı         
09:42
Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı         
09:40
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek         
23:49
Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı         
22:55
Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak         
21:52
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta         
20:46
Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti         
20:04
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 12:36:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır'da sonbaharın renkleri böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei