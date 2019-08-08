Son Dakika Haberleri: Iğdır'da sosyal medya üzerinden terör propagandasına gözaltı
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Iğdır'da sosyal medya üzerinden terör propagandasına gözaltı

26 dakika önce

Iğdır'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da sosyal medya üzerinden terör propagandasına gözaltı, System.String[]
Iğdır'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Bir istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yaptı.
Çalışmalar sonucu kentteki çeşitli adreslere yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:54 Kaynak: AA
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