Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Stk'lar Hocalı Katliamını Kınadı

Iğdır'da Stk'lar Hocalı Katliamını Kınadı

30 dakika önce

Iğdır'da bulunan Sivil Toplum Kuruluşlar (STK) Hocalı katliamının 27. Yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.

Iğdır'da Stk'lar Hocalı Katliamını Kınadı, System.String[]
Iğdır'da bulunan Sivil Toplum Kuruluşlar (STK) Hocalı katliamının 27. Yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.

Iğdır Merkez Zübeyde Hanım Bulvarı Üzerinde kurulan çadırda düzenlenen program, iki ülkenin milli marşlarının okunması, Kur'an-ı Kerim ve duaların edilmesiyle başladı.

Programda STK'lar adına konuşan ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Hocalı katliamı 27 yıl önce 1992'de 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Ermenilerin orduları ve gönüllüleri ile birlikte Hocalı'ya baskın yaparak orada 613 insan, hemşehri ve kardeşimizi katlettiler. Katledilenlerin dışında bir milyon Karabağ kaçkını, bir sürü yaralı ve esir vardı. Hocalı, Havalimanı olan çok kritik stratejik bir bölge ve konumdaydı. Ermeniler, Hocalı'yı almak için ellerinden gelen bütün imkan ve silahlarıyla oraya saldırdılar. Orada bulunan bütün sivil halkı hiç affetmeden katlettiler. Hocalı katliamı teknolojinin olduğu bir çağda ve dünyanın gözü önünde yaşanan bir trajedidir. Katliam olmasına rağmen dünya bu olaya çok sessiz kalıyor" dedi.

Programa, İl Müftüsü Mustafa Tekin, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:20 Kaynak: İHA

Iğdır, Güncel
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